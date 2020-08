Sasha Banks extraña a los fans... y a las pelotas de playa

WWE lanzó recientemente un episodio especial de WWE The Day Of, en donde se abarca cómo el WWE Performance Center se ha amoldado y acondicionado para permitir a WWE generar sus shows televisivos a todo el mundo. En dicho especial, Sasha Banks, la actual Campeona Raw, dio su opinión acerca del hecho de que los fans ya no estén presentes en las arenas, y resaltó cómo amaba incluso que la gente interrumpiera las luchas con una pelota de playa, algo que gente como Cesaro odia por completo.

► Sasha Banks extraña fans, aunque muchos la han causado de hacerles el feo en aeropuertos u otros lugares

"Echo de menos, por ejemplo, que si lanzaban una pelota de playa en la multitud, y luego se la quitaban, ¿cómo vas a volver a eso? ¿Qué vas a hacer? Ya no tenemos eso. O qué pasa si no les gusta la forma en la que algo ha ocurrido, tú puedes intentar hacer que cambien de opinión, lo cual cuesta trabajo, pero me encanta. Te alimentas de su energía, y realmente, realmente extraño eso, pero he estado aprendiendo mucho más desde que se fueron, también.

"Estoy lista para que vuelvan. Bueno, estoy lista para que el mundo mejore un poco, para descubrir qué quieren hacer, para que sea increíble y para que todo se abra con seguridad para todo el mundo. Hasta entonces, seguiré entreteniendo y seguirás viéndome en casa. Espero que lo disfruten. "Pero tal vez es durante estos tiempos locos, que todo está en un esquema tan diferente, en el que pienso cómo yo veo todo esto como un conjunto, ya que no tenemos una audiencia.

"Tal vez es por eso que ya no me preocupo de qué van a pensar. Porque su opinión está realmente en línea, y no tengo que leer eso. Yo no lo leo. La realidad es que, mi opinión es mi opinión. Lo que yo opine de una lucha y lo que significa para mí es algo que solo yo puedo hacer y yo puedo opinar".

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentará la lucha entre MVP y Apollo Crews con el Campeonato de los Estados Unidos en juego.

Y el domingo 23 de agosto, recuerda que en SÚPER LUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE.