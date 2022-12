Sasha Banks encajará bien en NJPW, prevé Booker T

Sasha Banks no va a volver a la WWE sino que va a firmar con New Japan Pro-Wrestling. A falta de una confirmación oficial, en esa dirección apuntan las últimas informaciones. Y si bien todos los que la hemos seguido hasta ahora como Superestrella la vamos a extrañar en las tierras McMahon, también tenemos tremendas ganas de ver cómo sigue desarrollando su carrera en una compañía tan grande como la japonesa. Y si ella podría llevarla a otra de alta talla con la que tienen un acuerdo de colaboración, AEW. El mundo está abierto de par en par para «The Boss».

► Sasha Banks encajará bien en NJPW

Por otro lado, que Sasha Banks haya triunfado en WWE no quiere decir que vaya a hacerlo en otras organizaciones. Aunque probablemente no haya nadie que dude de ello. Booker T desde luego no lo hace, como estuvo compartiendo recientemente en su podcast, The Hall of Fame.

“Ella va a estar haciendo algunos combates para ellos. Si ella puede conseguirlo, que lo haga. No estoy enojado con nadie que reciba su bolsa [de dinero]”.

El antaño King Booker cree que el aura estelar de la luchadora aumentó también gracias a su papel en The Mandalorian, la serie de Star Wars de Disney+.

“Después de recibir ese tipo de cheque, otros cheques no se ven bien… Podrías prácticamente tomar la decisión. Entonces, lo entiendo”.

Y adelanta que encajará perfectamente en NJPW:

«Siempre puse a Sasha muy, muy alto en mi pedestal en lo que respecta al trabajo. Encajará perfectamente. Definitivamente es alguien que puede salir y rendir a un nivel muy alto«.

¿Estáis de acuerdo con Booker T sobre Sasha Banks y NJPW?