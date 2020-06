En el programa de SmackDown del viernes pasado, la pareja de Bayley y Sasha Banks sorprendió al Universo WWE cuando ganaron el Campeonato Femenil de Parejas que ostentaban Alexa Bliss y Nikki Cross, logrando así su segundo reinado. Cuando se pensaba que las entonces retadoras iban a tener fisuras en su relación, lograron alzarse con el triunfo y esperan que este nuevo reinado sea más duradero que el anterior.

Esta semana en Raw, Sasha Banks y Bayley iniciaron el programa con una Triple amenaza contra The IIconics y el equipo de Charlotte Flair y Asuka. La Reina y La Emperatriz del Mañana obtuvieron la victoria después de que las Campeonas se salieran a la mitad del encuentro. El Campeonato femenil de parejas se defenderá en otra lucha de triple amenaza en Backlash 2020 entre la pareja campeona, The IIconics y Alexa Bliss y Nikki Cross.

Después de su aparición de anoche en Raw, Sasha Banks recurrió a su cuenta de Twitter para expresar el problema que enfrentó mientras participaba en el programa. He aquí lo que dijo:

The energy on raw is not really for me. #LegitBoss #SmackDownLIVE #Sage

— $asha Banks (@SashaBanksWWE) June 9, 2020