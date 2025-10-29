¿Sareee volverá con Marigold? Esto dice Rossy Ogawa

La luchadora japonesa independiente Sareee fue una de las sorpresas de la función «Gran Destiny 2025» de Marigold.

► Sareee retornó a Marigold

En este gran evento, Sareee hizo su primera aparición en Marigold en más de nueve meses cuando se reveló como la oponente misteriosa de Chika Goto. El regreso de Sareee a Marigold fue un éxito, ya que derrotó a Goto con un doble pisotón.

Su última aparición con Marigold fue el 3 de enero, cuando fue derrotada por el Campeonato Mundial Marigold ante Utami Hayashishita.

La pregunta de los aficionades es si verán más de Sareee dentro de la empresa; por ello, Rossy Owaga, presidente de Marigold, fue cuestionado al respecto.

– Sobre más presentaciones de Sareee en Marigold:

Eso solo lo sabe Sareee. No lo sé. Pero después de su combate, se acercó a la mesa de réferis y dijo: -‘Por favor, déjenme luchar de nuevo’-, así que creo que esa oportunidad probablemente llegará. También hoy tuvimos a grandes estrellas como invitados sorpresa; eran tan importantes que fue una pena no anunciarlas con antelación. Pero bueno, hay varias circunstancias.

Pero Sareee también dio su opinión:

En el ring, Chika Goto me pidió regresar a Marigold, así que si me llaman, iré. Soy independiente y me muevo con total libertad. Solo subo al ring cuando quiero, aprovechando al máximo mi libertad y de eso se trata la lucha libre profesional de Sareee.

Sareee fue la primera Campeona Mundial Marigold y no dudaría en enfrentar a Miku Aono, la flamante campeona. Incluso con Mayu Iwatani podría desarrollarse un potencian encuentro, ya que la última vez que se enfrentaron individualmente, en abril de 2024, Sareee cayó ante Iwatani cuando las dos lucharon por el Campeonato Femenino IWGP.

Cabe destacar que Sareee aún tiene un compromiso con Stardom, la empresa rival de Marigold, pero ella asegura no tener problemas en cumplirlo, a pesar de que no es completamente aceptada por los fans de Stardom.