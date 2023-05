Sareee reaparecerá enfrentando a Chihiro Hashimoto

Ha quedado definido el cartel de «Sareee-ISM» el evento con el que la luchadora japonesa Sareee reaparece en Japón.

► Sareee volverá a luchar en Japón

En marzo, Sareee, también conocida como Sarray confirmó que su relación laboral con WWE había concluido en los mejores términos Además, manifestó que retornaría a laborar dentro de la escena luchística profesional femenina.

Para este gran retorno, Sareee promocionará su propio evento «Sareee-ISM ~ Chapter One», que se efectuará el 16 de mayo en el Shinjuku Face de Tokio, Japón. Este será el primer combate de Sareee desde agosto de 2022. Está lista para enfrentarse cara a cara con la súper estrella de Sendai Girls, Chihiro Hashimoto.

A esta lucha, estelar de la función, se suman tres luchas más, donde participan varias figuras importantes de la escena luchística profesional femenina de empresas como SEAdLINNNG, Sendai Girls, Pure-J, Ice Ribbon y Diana.

El Cartel completo queda así:

Sareee Produce «SAREEE-ISM ~ CHAPTER ONE», 16.05.2023

Shinjuku FACE

1. Riko Kaiju vs. Yurika Oka

2. Arisa Nakajima y AKARI vs. Miyuki Takase e Ibuki Hoshi

3. Jaguar Yokota y Nanae Takahashi vs. Kaoru Ito y X

4. Special Singles Match: Sareee vs. Chihiro Hashimoto