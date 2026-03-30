Sareee Produce: Resultados «Sareee ISM X» Sareee celebra 15 años como luchadora

Sareee celebró su quince aniversario como luchadora profesional con «Sareee ISM X» desde el Yokohama Budokan. Estrellas de la lucha libre profesional japonesa de numerosas promociones, como Stardom, Marvelous y Sendai Girls, participaron en la función.

► «Sareee ISM»

Las veteranas Jaguar Yokota y Takako Inoue se aliaron con la sensacional Senka Akatsuki para dar cuenta de Yumiko Hotta, Shinobu Kandori y Fuwa-chan.

En el turno semifinal, Natsupoi salió avante ante la experimentada Kaoru Ito, luego de un recio intercambio de castigos.

El evento principal contó con la participación de cuatro de las mejores luchadoras Joshi del mundo: Sareee hizo equipo con su compañera de Spark Rush, Takumi Iroha, y se enfrentaron al dúo formado por Syuri y Chihiro Hashimoto. Tras casi 24 minutos de intensa acción, Sareee puso fin al combate aplicando la Urange a Hashimoto, asegurando así la victoria para Spark Rush. Tras su triunfo, Sareee aceptó enfrentarse a Takumi Iroha el 5 de mayo en el evento del décimo aniversario de Marvelous, que tendrá lugar en el Yokohama BUNTAI, por el Campeonato AAAW de Iroha.

Los resultados completos son:

Sareee Produce «SAREEE-ISM ~ CHAPTER X ~ CHRONICLE 15TH ANNIVERSARY», 22.03.2026

Yokohama Budokan

2,693 Espectadores

0. Sayaka Toyota y AKARI vencieron a Yuuka y Shima Uta (8:40) con la Missile Kick de Toyota sobre Uta.

0. Selene Misora vs. Kikyo Furusawa – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

1. Chi Chi y Miku Kanae vencieron a Rina y Amu Fujiwara (12:42) con un German Suplex Hold de Kanae sobre Fujiwara

2. VENY venció a HANAKO (8:37) con un Moonsault Press.

3. Kuroshio TOKYO Japan venció a Shin Hirota Sareee (4:13) con un Handsome Flash.

4. Jaguar Yokota, Takako Inoue y Senka Akatsuki vencieron a Yumiko Hotta, Shinobu Kandori y Fuwa-chan (7:49) con un Octopus Hold de Yokota sobre Fuwa.

5. Special Singles Match: Natsupoi venció a Kaoru Ito (13:16) con La Magistral.

6. Sareee Debut 15th Anniversary Special Tag Match: Sareee y Takumi Iroha vencieron a Syuri y Chihiro Hashimoto (23:06) con la Wrist-Clutch Uranage de Sareee sobre Hashimoto.