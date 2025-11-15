Sareee Produce: Resultados «Sareee-ISM Chapter IX»

«Sareee-ISM Chapter IX» fue el evento producido por la luchadora Sareee desde el Shinjuku FACE de la capital japonesa.

► «Sareee-ISM Chapter IX»

Para esta función se contó con la participación de luchadores de Stardom, Sendai Girls, Michinoku Pro, Ganbare Pro, SEAdLINNNG y de la escena independiente.

MIRAI continuó su trayectoria como luchadora de Michinoku Pro con una victoria por sumisión técnica sobre YuuRI.

El equipo formado por Kaoru Ito y Bozilla de Stardom se enfrentó con contundencia a VENY y Nightshade, y el réferi detuvo el combate cuando Bozilla dominó por completo a VENY. Ito, una figura legendaria de la lucha libre femenina japonesa, demostró que aún tiene mucho que ofrecer junto a la poderosa Bozilla.

Sareee hizo equipo con Suzu Suzuki para derrotar a Natsupoi y Chihiro Hashimoto en el evento principal, aplicando un Wrist-Clutch Uranage a Natsupoi para la cuenta de tres. La victoria consolida el éxito de Sareee, cuyo evento, producido por ella misma, alcanzó su novena edición.

Natsupoi, a quien Sareee animó en su momento cuando la pasión de la joven luchadora por este deporte comenzaba a desvanecerse, demostró una gran química con sus compañeras a pesar de la derrota. Sareee se enfrentará de nuevo a Hashimoto en un combate individual el 16 de noviembre en el Korakuen Hall, lo que promete un interesante duelo entre la luchadora independiente y la estrella de Sendai Girls.

Tras el evento, Sareee anunció su espectáculo donde celebrará 15 años como profesional, Sareee-ISM Capítulo X, programado para el 22 de marzo de 2026 en el Yokohama Budokan, lo que marcará un hito importante en su trayectoria profesional que comenzó en 2011.

Los resultados completos son:

Sareee Produce «SAREEE-ISM ~ CHAPTER IX», 10.11.2025

Shinjuku FACE

600 Espectadores

1. Yurika Oka venció a Selene Misora (7:41) con un Cross Armbreaker.

2. Chi Chi y Miku Kanae vencieron a Ranna Yagami y Akira Kurogane (12:15) con un German Suplex Hold de Kanae sobre Kurogane.

3. MIRAI venció a YuuRI (15:20) con un Modified Stretch.

4. Kaoru Ito y Bozilla vencieron a VENY y Nightshade (15:41) por detención arbitral (Bozilla venció ae VENY).

5. Special Tag Match: Sareee y Suzu Suzuki vencieron a Natsupoi y Chihiro Hashimoto (19:12) con un Wrist-Clutch Uranage de Sareee sobre Natsupoi.