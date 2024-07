Sareee, otro gran desafío para IYO SKY en Marigold

La Superestrella de WWE IYO SKY acaba de visitar Japón para derrotar a Utami Hayashishita en el evento Summer Destiny 2024 y ya tiene otro reto, de la ex WWE y Campeona Mundial de Marigold Sareee. Bajo el nombre de Sarray, «The Warrior Of The Sun» intentó triunfar en la compañía de Estados Unidos entre 2021 y 2022 pero aquella aventura no funcionó así que volvió a su país natal, donde hoy es también Campeona Beyond The Sea de SEAdLINNNG. Por su parte, «The Genius of the Sky» sigue adelante con su Damage CTRL mientras comienzan una nueva rivalidad con Sonya Deville, Shayna Baszler y Zoey Stark.

The 1st Marigold World champion, Sareee! pic.twitter.com/Df8ffodVVN — Marigold Joshi (@Marigold_Joshi) July 14, 2024

► Sareee quiere luchar con IYO SKY

Pero continuemos con las dos niponas para hacernos eco del desafío de Sareee a IYO SKY lanzado desde su reciente entrevista con Tokyo Sports:

«Para mí, ella era como una hermana mayor. Me parecía que era realmente asombrosa porque lo hacía todo por sí misma. La vi pasar por momentos difíciles cuando no podía jugar en los combates y se lesionó, así que creo que ahora es realmente increíble. Después de todo, no se puede sobrevivir sin una mentalidad fuerte.»

«El Universo de WWE está prestando atención a la apariencia de IYO, y creo que verán el combate. Quiero mostrarle al mundo una versión completamente diferente y mejorada de mí misma, distinta a la Sarray que era en WWE. Y ahora, soy yo quien está en el centro del ring de Marigold. ¡Voy a vencer a Giulia y demostrar que soy la verdadera estrella de Marigold!».

Marigold Summer Destiny 2024

July 13 Ryogoku Sumo Hall

The dream match of a lifetime!

Iyo Sky vs Utami Hayashishita

part 3 pic.twitter.com/AvDYl9351z — Marigold Joshi (@Marigold_Joshi) July 14, 2024

En el mismo evento femenil mencionado en tierras japonesas, Sareee venció a Giulia para convertirse en la primera Campeona Mundial de Marigold. Está por ver si su primera retadora es IYO SKY. Continuaremos informando sobre ambas guerreras próximamente en SÚPER LUCHAS. ¿Qué te parecen las oportunidades que las Superestrellas de WWE están teniendo en Japón, no solo la ex Campeona WWE sino también AJ Styles?