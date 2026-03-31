Sareee habló sobre su estadía en WWE

Recientemente, Sareee, una de las luchadoras más populares de Japón, celebró con una gran función quince años como profesional.

► Sareee definió su estadía en WWE como difícil

Como parte de estos festejos, la luchadora ofreció varias entrevistas donde tuvo a bien hablar sobre los momentos que han marcado estos tres lustros dedicados a la lucha libre. Uno de ellos, fue su estadía en WWE, la empresa de entretenimiento luchístico más importante a nivel global.

Conocida en dicha compañía como Sarray, la estrella nipona permaneció alredor de tres años, dentro de la marca NXT, donde si bien pudo mostrar su enorme talento, no obtuvo los logros esperados, debido a varios factores, entre ellos uno externo, como fue la Pandemia Mundial de Covid-19.

Tras un profundo análisis, Sareee habló sobre esta etapa de su carrera:

Ese fue el período más difícil de mi carrera como luchadora. Con tantos luchadores en la WWE, ya era bastante difícil ser seleccionada para los combates, y encima, coincidió con la pandemia de COVID-19, así que no pude luchar tanto como quería. En medio de todo eso, me asignaron el personaje de una estudiante de secundaria. Había ido con la intención de aportar la fuerza de la lucha libre profesional femenina japonesa, pero la realidad de lo que se esperaba de mí era diferente, y fue doloroso. Esto me causó mucho estrés y debido a ello, desarrollé un antojo enorme de dulces. Había veces que, incluso después de comer, me comía un parfait de tamaño grande seguido de un helado Häagen-Dazs gigante, y terminaba con la cara llena de acné. Aun así, di lo mejor de mí. Mirando hacia atrás, todo eso se convirtió en una valiosa experiencia, así que nada fue en vano.

Sareee celebró sus 15 años de profesional en el Yokohama Budokan, convocando casi 2700 aficionados. Tras esto, su siguiente gran objetivo es en cinco años celebrar su vigésimo aniversario en el Nippon Budokan.

Como este evento se celebró en el Yokohama Budokan, pensé que quería apuntar al Nippon Budokan para mi vigésimo aniversario. Para ser sincera, mi objetivo era llenar el recinto por completo con 3000 personas, así que hay una parte de mí que se siente un poco frustrada. Pero el gran apoyo del público me dio confianza, así que quiero fijarme una meta ambiciosa. Quiero tener un combate en ese lugar sagrado de la lucha libre profesional.