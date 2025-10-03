Sareee expondrá Campeonato Femenino IWGP en ROH

La semana pasada, la luchadora japonesa Sareee, actual poseedora del Campeonato Femenino IWGP, hizo su debut en Ring of Honor.

► Sareee defenderá su cinturón contra Alex Windsor

Este debut se dio en una lucha por equipos donde Sareee se alió con Alex Windsor para imponerse a la dupla conformada por Billie Starkz y Diamante.

Después del combate, Alex Windsor lanzó su desafío a Sareee tras bambalinas, dejando claro que quería una oportunidad por el título:

Sareee, antes que nada, quiero decirte el privilegio que significó para mi acompañarte en Ring of Honor. Pero no olvidemos que también eres la actual Campeona Femenina IWGP. No es por presumir, pero hace poco me presenté como retadora por ese campeonato contra Syuri, y, aunque no gané, decir que lo hice es digno de mención. Cuando se anunció esa lucha en Stardom, solo dijiste: -‘¿Quién es ella?’-. Así que, qué mejor manera de responder a esa pregunta que retándote por tu campeonato IWGP. Y por si no lo sabías, ¡me llamo Alex Windsor!

Más tarde, Ian Riccaboni confirmó la lucha titular entre Sareee y Windsor la próxima semana en la transmisión de ROH. El combate por el título se grabó anoche en el evento de AEW en Lakeland, Florida.

Sareee se apoderó del cinturón IWGP en junio, cuando destronó a Syuri en una batalla de 32 minutos en el evento de Stardom, «The Conversion 2025». Desde entonces, defendió el cinturón en dos ocasiones, contra Konami y Suzu Suzuki. Esta será la primera ocasión que Sareee exponga el título en una función fuera de Stardom.