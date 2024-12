Sareee: «Desde que estuve en WWE, mi mentalidad cambió»

La actual luchadora de Stardom, Marigold o Sendai «The Warrior Of The Sun» Sareee luchó durante dos años (2021-2022) en WWE bajo el nombre de Sarray. No hay mucho que destacar de esa época pero tuvo combates en NXT, NXT 2.0, 205 Live y NXT UK con Superestrellas como Mandy Rose, Tiffany Stratton, Dakota Kai o Zoey Stark. Fue más bien una etapa de aprendizaje para la guerrera de 28 años de Tokio, Japón.

► La importancia de la salud

De hecho, en una entrevista reciente con Number Web, explica cómo cambió su mentalidad a partir de entonces:

«Antes, principalmente hacía sentadillas hindúes y flexiones, pero ahora recibo entrenamiento personal de vanguardia en el gimnasio cuatro veces a la semana. Trabajo con un profesional durante dos horas, y él me enseña métodos eficientes. También ha cambiado la forma en que uso mi cuerpo. Los luchadores de la WWE hacen mucho entrenamiento con pesas. Me di cuenta de que esto es importante, así que lo he mantenido desde que regresé. También practico en el ring tanto como puedo. Además, corro y salto la cuerda.

Ahora también estoy recibiendo un tratamiento físico adecuado. Creo que es importante cuidarme para poder seguir haciendo la lucha libre profesional que amo. Antes de ir a Estados Unidos, descuidaba mi tratamiento. Pensaba que estaba bien tener algo de dolor. Mi actitud ha cambiado. En Estados Unidos, los luchadores de alto nivel cuidan bien sus cuerpos. Solía pensar que era genial que los luchadores no fueran al hospital, pero finalmente me di cuenta de que estaba equivocada. Tienes que cuidar bien de tu cuerpo después de someterlo a tanto esfuerzo en el ring y trabajar tan duro.»

¿Qué recuerdo tienes de Sareee en WWE? ¿La sigues viendo en Japón?