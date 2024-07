Saraya y su cirugía por un embarazo ectópico

La ex Superestrella WWE, y actual luchadora y manager en AEW, Saraya, también conocida como Page, abrió su corazón y contó los difíciles momentos que tuvo que pasar cuando fue sometida a una cirugía luego de que se descubriera que tenía un embarazo ectópico.

Agradeció el apoyo de su pareja, Ronnie Radke. Estas fueron sus declaraciones en un reciente episodio de Broad Ideas with Rachel Bilson y Olivia Allen:

► Los duros momentos de Saraya (Paige) por un embarazo ectópico

«Quiero tener hijos. De hecho, pasé por un embarazo ectópico antes con él, Ronnie Radke. Lo asustó muchísimo también porque, déjame contarte esta maldita historia. Estos malditos doctores. Te asustan sin razón. Así que Ronnie estaba de gira y teníamos cámaras por toda la casa, dentro de la casa, porque en ese momento, sus fans y mis fans nos encontraban constantemente, así que dijimos, ‘Cámaras por toda la casa’.

Eran una locura, pero afortunadamente las teníamos porque Ronnie estaba en su último día de la gira y, afortunadamente, era en un lugar como San Diego. Bastante cerca, ¿verdad? Y de repente tuve un dolor terrible en el estómago y luego comenzó a salir sangre por todas partes y no podía ni pararme. Mi estómago se hinchó.

Era realmente malo y estaba arrastrándome por el suelo y gritando y no había nadie allí. Estaba como, no sé qué demonios va a pasar. Entonces, Ronnie vio que no contestaba el teléfono, miró las cámaras, me vio en el suelo, llamó a una ambulancia, reservó un vuelo y vino directamente a casa, pero llegó la ambulancia y luego me arrastré hasta la puerta principal y también estaba vomitando. Era una locura.

Todo salía por todos lados, era aterrador. Me arrastré afuera, la puerta se cerró detrás de mí y se bloqueó, así que estaba como, ‘Oh, mierda. No puedo volver a entrar.’ Entonces llegaron los paramédicos, los doctores intentaron rodear la casa y luego vieron a Lobster. Lobster es un pit bull, así que tenían miedo de entrar.

Me preguntaron, ‘¿Crees que puedes pasar por la puerta para perros?’ Y yo estaba como… Me arrastré por la puerta para perros, sangrando. Había mucha sangre, por cierto. Mucha sangre. Me arrastré, abrí la puerta porque necesitaban mi identificación y todo eso. Lo que fuera que necesitaban de mí… (En esas circunstancias, podrían haberme llevado) Directamente al hospital. Era grave, así que comenzó bastante raro.

Entonces llego allí y me ponen en un pasillo pequeño mientras sigo sangrando y luego me llevan de prisa a una habitación, tengo gente por todas partes. Una mujer que va a mi zona íntima tratando de limpiar todo, tratando de ver, ¿sabes? Y yo con dolor y gritando… No (no sabía que estaba embarazada). No tenía idea. Con endometriosis, me dijeron que sería muy difícil tener hijos en primer lugar. Así que no tenía idea.

Entonces, esta doctora — había estado allí por un par de horas en ese punto. Ronnie finalmente llega — bueno, justo antes de que llegara, en realidad, porque lo llamé sobre esto. Pero la doctora dijo: ‘Sí, algo malo está sucediendo. Es como un embarazo ectópico’ y yo estaba como, ‘¡Oh, Dios mío! ¿Voy a morir?’ Y ella estaba como, ‘Está bien llorar’ y yo estaba como, ‘¡Oh, Dios mío!’ Estaba como, ‘¿Qué significa eso? ¿Voy a morir?’

Y llamé a Ronnie, estaba como, ‘Creo que voy a morir. Estoy teniendo un embarazo ectópico’ y él estaba llorando y ella no me decía que no iba a morir. Ella solo decía: ‘Está bien llorar, está bien’ y yo estaba como, ‘¡Oh, Dios mío!’ y me asusté. Así que ella se fue y luego, un par de horas después, Ronnie estaba allí. Vino otro doctor. Yo estaba como, ‘Eres un doctor diferente’ y ella estaba como, ‘¿Cómo te sientes?’ Y yo estaba como, ‘Bueno, voy a morir.’ Ella dijo, ‘No, no vas a morir.’ Ella estaba como, ‘¿De qué estás hablando?’

Ella dijo, ‘Estás aquí, estás bien… pero estás teniendo un embarazo ectópico, así que solo tenemos que llevarte a cirugía, arreglar todo’ pero ella dijo, ‘Estás bien.’ Ella dijo, ‘¿Por qué piensas que vas a morir?’ Yo estaba como, ‘Esa mujer…’

Ella dijo, ‘Esa es una estudiante de medicina. No debería haberte dicho nada. No tiene permitido darte diagnósticos, no tiene permitido hacer ninguna de estas cosas, así que ni siquiera debería estar hablándote…’ Así que me sentí mejor, me llevaron a cirugía prácticamente de inmediato.

Salí, me quedé allí durante la noche, todo estaba bien. A Ronnie no le permitieron quedarse y, afortunadamente, el hospital estaba realmente cerca de nuestra casa en ese momento. En realidad, no estaba demasiado lejos de aquí.

Solíamos vivir por aquí también y, entonces, él regresó en la mañana y no quiso esperar a que vinieran a ver si estaba bien, así que me puso en la silla de ruedas y me sacó corriendo del hospital hasta nuestra casa. Yo estaba como, ‘Está bien. Solo sácame de aquí. Odio los hospitales’ pero él también odia los hospitales. Él estaba como, ‘Estás bien’ y yo estaba como, ‘No lo sé. Mi trasero. Está todo afuera,’ ¿sabes? (Risas)».