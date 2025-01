Saraya y Ronnie Radke habrían roto su relación

La luchadora de AEW Saraya y el músico Ronnie Radke no continuarían con su relación romántica. Comenzaron a salir juntos en 2018 y en 2025 TMZ informa de que probablemente han terminado. Pero no habría sido este año sino en 2024 cuando supuestamente decidieron separar sus caminos. Cabe mencionarse que esto realmente no está confirmado.

► No seguirían juntos

La estrella de AEW, Saraya, está soltera: la luchadora y su novio rockero de seis años han puesto fin a su relación.

TMZ Sports informa que Saraya — conocida como Paige durante su década en WWE — se separó del cantante de Falling in Reverse, Ronnie Radke, a finales del año pasado. Y había señales que apuntaban a esto desde hacía más de un mes.

¿La pista más obvia? Saraya, quien hizo pública su relación con el controvertido músico en 2018, no mencionó a Ronnie en las redes sociales por su cumpleaños (15 de diciembre), algo que suele ser común en parejas enamoradas.

Aunque no se sabe exactamente qué provocó su decisión, es razonable asumir que sus apretadas agendas no ayudaron. Saraya está constantemente viajando con AEW, mientras que la banda de Radke está ocupada reservando presentaciones sin parar.

Saraya recientemente compartió en redes sociales que obtuvo un descanso de AEW por «razones personales,» por lo que su regreso debería esperarse pronto.

Por su parte, Radke — el exlíder de Escape the Fate — tiene programadas varias paradas de su gira en Australia en marzo, después de que sus fechas en el Reino Unido se cancelaran debido a problemas de visa relacionados con su sentencia de prisión en 2008.

¿Será que Falling in Reverse no interpretará su canción «Bad Guy» en el corto plazo? La canción incluye un cameo de Saraya… ¿o tal vez se viene una versión revisada?

Tendremos que esperar a obtener más información para decir con seguridad que Saraya y Ronnie Radke no siguen juntos pero a falta de ella parece que así es.

