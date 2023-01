Saraya sigue promocionando a su compañera misteriosa en AEW

Luego del debut de Mercedes Moné en NJPW, que acabó con todas las especulaciones y puso punto final a su etapa en WWE y a su personaje de Sasha Banks, incrementó los rumores de que ahora sí, Moné debutará en AEW.

Y es que, este 11 de enero de 2023, AEW llegará al KIA Forum de Inglewood, Los Ángeles, California, Saraya deberá enfrentar a Britt Baker y Jamie Hayter, sus dos enemigas desde que llegó a AEW, sin embargo, no lo hará sola. Contará con la ayuda de una compañera misteriosa.

Compañera misteriosa que todo el mundo ahora cree que será Mercedes Moné. Y, para aumentar aún más las expectativas, Saraya sigue promocionando a dicha luchadora misteriosa:

It’s Wednesday I’m on my way Seattle! Who’s tuning in to Dynamite and is anyone 100% sure on my tag partner yet for next week for LA? 🤔 @AEW

— SARAYA (@Saraya) January 4, 2023