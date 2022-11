Saraya se refirió a su salida de WWE

En la más reciente edición de AEW Dynamite, se confirmó la gran noticia de que la británica Saraya regresará al ring y tendrá su primer combate de lucha libre profesional en casi 5 años, cuando se enfrente ante Britt Baker en Full Gear. El desafío se concretó tras varias semanas de intensa rivalidad donde cada una buscaba imponer el típico quién es quién en la división femenil de AEW.

► Saraya habló con Triple H, pero decidió ir a AEW

Saraya está lista para hacer su reaparición dentro del cuadrilátero, en algo que hasta hace unos meses era algo impensado, considerando que en WWE nunca pudo obtener el alta médica luego de que sufriera una severa lesión en su cuello como consecuencia de un golpe accidental de Sasha Banks durante un evento en vivo no televisado.

Saraya habló con mayor profundidad del tema en The Sessions con Renee Paquette, donde entre otras cosas, también mencionó su llegada a AEW después de que su contrato con la WWE finalizó sin que las partes pudieran llegar a un nuevo acuerdo, y quedó como agente libre a partir de julio de 2022.

“¡Miré las redes sociales y la gente simplemente me enterró! No sabía qué diablos iba a decir. No había ningún plan para estas promos. ¿Cuál es el plan? No sé.»

“Estaba hablando con WWE, y yo estaba con Hunter (Triple H), ya sabes … estaba confundido por qué dejé WWE, y yo estaba como no, no soy así, pero él estaba fuera porque tenía problemas y esas cosas con el corazón….él no solo sabía…. él es realmente dulce… es simplemente fantástico, y yo estaba como… Recuerdo haberte dicho que podía volver allí, y él iba a hacer mi agenda más fácil, y sentí que realmente podía hacer eso… lo que me influyó fue que sabes que AEW es una compañía nueva y fresca, y probablemente me beneficie de eso… Tony me acaba de ofrecer tanta libertad”.

Saraya decidió retirarse de la competencia en el ring en el 2018, y había desempeñado varios roles no luchísticos. Full Gear marcará la primera vez en 5 años que Saraya volverá a luchar, y mucha expectativa se ha generado en torno a eso. La británica se suma a Bryan Danielson, Christian Cage y Edge como aquellos que también habían apresurado su retiro por una lesión y que eventualmente volvieron a competir.