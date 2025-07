Saraya, Roman Reigns y las clases con Dusty Rhodes

Dusty Rhodes fue una vez uno de los principales entrenadores de la WWE y entre sus muchos e iustres alumnos estuvieron Roman Reigns y Saraya. Durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight, la actual agente libre recuerda una clase en la que estaba también el «OTC».

«Oh, Dios mío. Que en paz descanse Dusty. Lo amaba muchísimo. Pero las clases de promos eran difíciles, y tenías que aprender a adaptarte sobre la marcha, cosa que agradezco . Porque esa experiencia me sirvió cuando llegué al roster principal. Hacíamos estas promos y él decía: ‘Sí, no fue lo suficientemente buena. Así que aquí tienes algo de qué hablar, adelante.’ Y entonces decía: ‘Leeake [Roman Reigns], cariño, levántate y siéntate junto a Paige.’ Así que él se levantaba y se sentaba junto a mí . Y luego decía: ‘Está bien, Paige, cariño, él es tu exnovio. Te dejó y se llevó tu tostadora.’ Y yo como: ‘¡Mierda! ¿Qué se supone que le diga a este tipo?’ Acababa de conocerlo. Llevaba solo como dos semanas en WWE, y ya tenía que hacer estas promos. ‘Hola, extraño, tengo que fingir que eres mi ex que se robó mi tostadora.’ Así que empecé a hablarle, y estaba tan avergonzada, porque es un tipo grande, fuerte, ¡es Roman Reigns! Es como Hércules. Lo siento mucho.

En ese punto ya llevaba un año ahí, así que me sentía cómoda con Dusty . Y él me decía: ‘Quiero que limites lo que dices. Quiero que seas más misteriosa.’ Así que yo, ‘Ok’. Quería que hiciera promos de cierta duración, pero sin decir nada. Y yo pensaba, ‘¿Qué carajos? ¿Cómo se supone que haga esto?’ Recuerdo que un día estaba muy cansada, de mal humor, ya estaba harta, así que entré y solté una promo de mierda. Y frente a todos, él dijo: ‘Te pedí pollo al horno y me diste mierda de pollo.’ Y yo grité: ‘¡Vete al carajo, Dusty!’ Me fui dando pisotones al vestuario de las chicas, cerré la puerta de un portazo, y luego escuché que tocaban. Y dice: ‘¿Está aquí mi princesa de porcelana?’ Y yo: ‘Vete, Dusty. No quiero hablar contigo.’ Y él: ‘Sal de ahí.’ Así que salí y le dije: ‘Lo siento mucho.’ Porque era mi jefe. ‘No debí hablarte así, Dusty. Lo siento de verdad .’ Y él me respondió: ‘Está bien, cariño, ven, siéntate.’

Me hacía hacer un montón de cosas así. Me decía: ‘Está bien, Paige, cariño, abres una carta, y tienes que atravesar todas tus emociones mientras la lees.’ De nuevo, aparentemente siempre me estaban dejando, porque era como: ‘Tu novio te está dejando.’ Y yo como: ‘Mierda, está bien.’ Y tenía que pasar por alegría, tristeza, emoción, enojo y todo eso . Pero no se me permitía decir ni una palabra. Todo debía ser con expresiones faciales . Así que yo solo miraba la carta, y creo que lo estaba haciendo bien. Pero estaba tan avergonzada.

Nos sentamos en las escaleras y me dijo: ‘Quiero que tengas éxito. Tienes que dar el 110% cada vez, aunque sea frente a tus compañeros, aunque haya solo cinco personas en el público. Siempre da el 110%.’ Y me dijo que siempre sería honesto conmigo, me gustara o no. Y lo entendí. Le dije: ‘Lo siento, tenías toda la razón.’ Me pasé de la raya, hice una promo a medias y salió mal. Me dijo que yo era como su juguete roto comparado con el resto de las Divas, porque era la inadaptada del grupo: mujeres rubias hermosas, bronceadas, y yo era esta gótica pálida. Me decía: ‘Eres mi juguete roto, cariño. Solo quiero arreglarte y ponerte de nuevo en pie.’ Y yo pensaba: ‘Sí, tienes razón.’ Extraño muchísimo a Dusty. Que en paz descanse. Han pasado como 10 años.

Y me dijo: ‘Nadie me llama hijo de puta.’ Y yo: ‘Tienes razón. Lo siento mucho, Dusty. No debí llamarte eso delante de todos.’ Pero estaba muy enojada con él. Lo amo.»