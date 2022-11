Saraya revela quién la ayuda con sus promos en AEW

«(…) Estoy saliendo un poco del personaje aquí, pero siento que con Britt, ella realmente me llevó todo el tiempo a través de todo esto. Verdaderamente, ella es una profesional absoluta. Estaba oxidada cuando hice las promos y cosas así. Sentí que entregamos una muy buena promo en el ring y la semana siguiente hizo esta hermosa promo de babyface (…)». Después de Full Gear 2022, Saraya dedicaba estas y otras palabras a Britt Baker. Pero la ex Campeona Mundial no ha sido la única que la ha estado ayudando.

► Renee Paquette ayuda a Saraya

Mientras hablaba recientemente en AEW Unrestricted, la luchadora británica señalaba a Renee Paquette. Puede resultar curioso porque ella no es luchadora ni tampoco miembro del equipo creativo pero ya se encarga la misma «Anti-Diva» de resaltar su talento en ese sentido. Como bien sabemos, la ex comentarista de WWE es entrevistadora en AEW, como también lo fuera en su antigua compañía, y de momento, que sepamos, no tiene otros roles, pero digamos que ha estado ayudando a Saraya de manera extra oficial.

«Renee y yo recibimos las llamadas al mismo tiempo para AEW. Ella influyó en mi decisión (de unirme a AEW). El hecho de que ella esté en AEW TV ayuda mucho. Ella simplemente une todos los segmentos sin problemas y perfectamente. La gente no se da cuenta de lo creativa que es ella también porque no dejó que su creatividad fluyera mucho”.

Cuál será el siguiente paso de Saraya después de su victoria ante Britt Baker es una incógnita pero seguramente esta noche estará en Dynamite para abordar haber ganado en su primera lucha en la organización Khan y quizá ya le aparezca una nueva oponente. Con toda seguridad todas en el elenco quieran enfrentarla.

¿Os gusta lo que está haciendo Saraya en AEW? ¿Y Renee Paquette?