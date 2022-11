Saraya está de vuelta en los encordados cinco años después. Anoche, en Full Gear 2022, venció a Britt Baker, ex Campeona Mundial AEW. Qué seguirá ahora para ella es una incógnita. ¿Luchará habitualmente en Dynamite? ¿Se reservará para los PPV? Todavía no tenemos la respuesta a estas preguntas. Pero la tendremos próximamente. Antes, vamos a conocer el proceso por el que pasó la «Anti-Diva» antes de volver a luchar, antes incluso de recibir el alta médica, pues ella misma lo explicó en la conferencia de prensa después del evento.

► El camino de Saraya a Full Gear 2022

«Me siento fantástica. Tony (Khan) realmente nos cuida, hasta el punto de que dijo: no voy a dejar que vuelvas al ring hasta que estés 100% listo para hacerlo. ‘Te lo prometo, te lo prometo». Hicimos resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, rayos X, y mi cuello estaba 100% listo para funcionar. Incluso yo estaba sorprendida, no me esperaba que estuviera al 100%.

«Con Tony, él es muy comprensivo cuando se trata de lesiones. Dijimos: ‘Quiero tomarlo con calma para volver. No quiero apresurarme como lo hice la última vez’, donde fue mucho trabajo de inmediato. Fue muy comprensivo. Realmente lo aprecio. Estoy feliz de haber podido hacer esto en AEW, he querido venir aquí durante mucho tiempo. Me sentí muy bien por tener que hacer eso aquí hoy.

«Antes del combate, trabajaron en mi cuello, lo calentaron, pusieron esas almohadillas eléctricas. Luego hicieron todo el punto de presión y dijeron: ‘Haremos esto cada vez que estés aquí, incluso cuando no estés luchando’. Después, me revisaron para asegurarse de que estaba bien. Me masajearon un poco y se aseguraron de que todo estuviera bien. ‘Se lo prometo, chicos, estoy muy bien’. Estoy 100% fantástica».

