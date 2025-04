Saraya: «¿Regresar al ring? Hablaré con Natalya»

Saraya está presentando al mundo su autobiografía, Hell in Boots: Clawing My Way Through Nine Lives, y con motivo de ello está contando cosas muy interesantes en las diferentes entrevistas que está realizando, como la que nos ocupa ahora que hizo la «Anti-Diva» con nuestro compañero Bill Pritchard, editor jefe de WrestleZone.

► ¿Regresar al ring?

“Lo que quiero hacer es… siento que necesito volver a mi ritmo de antes. Y siento que no pude demostrarlo tanto como quería y quizás solo estaba pensando que no estaba lista o lo que sea. Es una locura… Es una locura volver de una lesión tan terrible, ¿verdad? “Lo que quiero hacer es hablar con Nattie. Quiero ir a su escuela de entrenamiento y entrenar con ella para recuperar mi ritmo. Antes luchaba, amigo. O sea, luchaba . Creo que inconscientemente me asusté un poco y no pude hacer lo que sé que puedo hacer. Así que sí, tengo que ajustar algunas cosas. Pero quiero volver a mi ritmo».

► Su propia historia

“Me sorprende lo bien que recuerdo las cosas [considerando el daño que he causado a mi memoria con los años]. Así que [las historias en la serie de libros] desde muy joven, hasta AEW, cuando gané el Campeonato Femenil, lo cual pensé que era el final perfecto. Pero las cosas han cambiado desde entonces. Así que necesito escribir un segundo libro o algo así. Solo quería contar mi historia porque mucha gente tiene una opinión sobre mí o la cuenta por mí. Y no es precisa. O, ya sabes, creen saber cosas que no saben. “Quiero aclarar algunas cosas. Y luego, quise mantener… Saqué algunas historias porque hay tanto que digerir y procesar que no quería abrumar al lector. Porque ya había hecho estas llamadas a los medios. Y mucha gente me dijo: ‘Tuve que dejar el libro’. Así que pensé: era mucho que procesar. Así que me alegré de no incluir muchas historias extra, porque eso solo haría que alguien entrara en una espiral”.

Embed from Getty Images

► Quiere ser uns inspiración

“La verdad es que no me importa lo que la gente piense de mí. Cada uno tendrá su opinión. Y no voy a convencer a la gente de lo contrario, ¿verdad? Es solo que… Lo que piensen de mí no es asunto mío, está bien. Pero sí diré que espero que la gente no sienta pena por mí. No quiero que sientan pena por mí. Quiero que esto inspire a la gente. Y si alguien está pasando, aunque sea un poco, por lo que yo he pasado en mi vida, solo quiero que se vaya sabiendo que hay luz al final del túnel. Hay otra cara de estas cosas, y todo va a estar bien. Así que ese es mi principal objetivo: que la gente se inspire en esto”.

Embed from Getty Images

► Las reacciones al libro

“Todos me han dicho: ‘Me alegra mucho que estés aquí. Y eso fue inspirador’. Y eso era justo lo que quería. Esa era la recepción que necesitaba, sin duda, y que fuera positiva. Quiero que la gente… Me siento un poco insegura sobre cómo piensan de mí. Siento que todos me odian y ese tipo de cosas. Pero no me di cuenta de que la recepción iba a ser tan buena. Así que estoy muy feliz”.