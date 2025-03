Saraya reflexiona sobre su relación con los fans

Saraya es sin duda una de las luchadoras más notorias de los últimos tiempos y su relación con los fanáticos es y ha sido… ha habido de todo.

Durante una reciente entrevista con Sports Illustrated, la guerrera de AEW y ex de WWE aborda algunas situaciones que tuvo que vivir:

«Mis mensajes directos (DM) son la deep web. No quiero entrar ahí. Sé que habrá fotos no solicitadas… Los hombres no se preocupan. Las redes sociales son como una máscara para ellos, así pueden hacer y decir lo que quieran y salirse con la suya. Esa es la parte loca. He tenido personas diciéndome que me van a violar, que me van a matar, y toda esa locura. Las mujeres lo vivimos todo el tiempo. Incluso cuando etiqueto a mis amigas que no están tan expuestas al ojo público, terminan siendo acosadas en sus mensajes directos.

He tenido tantos fans que han venido a mi casa. Tuve un tipo que no llevaba zapatos y una camisa rota que intentaba entrar a mi casa. He recibido cosas enviadas a mi casa. Hay personas que se han acampado fuera de mi casa antes. Así que ahora tengo que poner todo a nombre de otra persona. No hay manera de que ponga mi nombre en mi casa.

Tengo fans maravillosos que son geniales y me tratan con respeto, ¿sabes? Y estoy muy agradecida por mi base de fans porque todos son increíbles. Pero siempre hay algún raro que piensa que te conoce tan bien que puede entrar a tu casa, o estar fuera de tu habitación de hotel, o perseguirme en un hotel. Es una locura hasta dónde pueden llegar algunos de estos fans».