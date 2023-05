Saraya reflexiona sobre su posible entrada al WWE Hall of Fame

¿Saraya ha hecho lo suficiente como Paige para ser inducida al Salón de la Fama de la WWE? La ahora luchadora de AEW reflexiona sobre ello en un reciente episodio del podcast The Corner.

> ¿Saraya al WWE Hall of Fame?

“Lo haría, quiero decir, en Twitter las personas estarían muy enojadas, pero lo aceptaría y lo publicaría en Twitter. Pero absolutamente diría que sí. Aceptaría como: ‘Seré parte del Salón de la Fama, gracias’. Me encantaría estar en el Salón de la Fama algún día. Me encantaría. Siento que he hecho mucho, de verdad siento que lo he hecho. Sin embargo, muchas mujeres han hecho mucho. Miras a A.J Lee y a muchas otras mujeres que también merecen estar en esto antes que yo, así que es increíble”.

La Outcast señala además que quiere una secuela de la película sobre su vida, ‘Luchando con mi familia‘:

“Necesitamos otra. No debe ser solo PG. Tiene subir un nivel por las cosas por las que pasamos. Ya sabes, se pone bastante raro. Así que siento que no puede ser PG. Si tuviera que ser sobre mí, definitivamente me gustaría que fuera la versión más oscura, la segunda parte de lo que sucedió después de que gané el Campeonato de las Divas y luego el fondo y todo ese tipo de cosas”.

¿Qué opinas de las palabras de Saraya?