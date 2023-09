Saraya reflexiona sobre su cambio a ruda en AEW

Saraya dio sus primeros pasos en AEW como babyface pero hizo su heel turn cuando se unió a Toni Storm y Ruby Soho. La actual Campeona Mundial reflexiona sobre este cambio de rumbo durante una reciente entrevista con Alistair McGeorge para Metro. Esta pasada noche, defendió con éxito el título ante The Illustrious.

