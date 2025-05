Saraya: «Rechacé una historia romántica en AEW»

Saraya revela que durante su tiempo en AEW iba a protagonizar un romance con otro luchador y que si no lo hizo fue porque no quiso. La ahora mismo agente libre –ha dicho que va a hablar con Natalya y valorar si regresa o no a los cuadriláteros– fue parte de la casa Élite desde 2022 a 2025 y destacaron su reinado como Campeona Mundial o su alianza con Toni Storm y Ruby Soho.

► La historia no contada

Con Soho continuamos señalando su actual relación romántica fuera de la lucha libre con Angelo Parker, también All Elite. Aunque Saraya no los menciona, es de suponer que la trama que ella iba a contar tendría relación con ellos; ella como amiga de Ruby y él como amigo de Daddy Magic. Atendemos a la revelación de la «Anti-Diva» en Rulebreakers with Saraya:

«En AEW, hay un luchador llamado Daddy Magic. Querían que hiciera una historia de amor con él. He logrado pasar toda mi carrera sin hacer una historia de amor, y no iba a empezar ahora. Me decían: ‘No, lo único que va a hacer es besarte.’ Yo tenía novio en ese momento, y simplemente dije: ‘No puedo hacerlo, chicos. Simplemente no puedo,’ así que lo rechacé.»

Ya nunca se sabrá pero la historia podría haber impulsado mucho tanto a Saraya como a Daddy Magic. E igual para Ruby Soho y Angelo Parker, quienes además han sido padres no hace mucho.