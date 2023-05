Saraya quiere Outcasts vs. Originals en Blood & Guts

Saraya, Toni Storm y Ruby Soho (The Outcasts) están rivalizando actualmente con Jamie Hayter, Britt Baker e Hikaru Shida (The Originals) en AEW. En los mentideros de la lucha libre profesional se está hablando de si esta historia llevara a la Anti-Diva a verse las caras con la Campeona Mundial en All In. Pero esa no tendría por qué ser la única lucha que saliera de ella. De hecho, mientras hablaba recientemente en Mark Hoke Show, la misma guerera de Norwich proponía que las seis se enfrenten en un combate Blood & Guts.

► La idea de Saraya

“Así lo esperábamos [que el enfrentamiento fuera en Double or Nothing]. Va a ser genial, siento que es el combate que la gente está esperando. Quiero hacer Blood & Guts. Esperaba hacer todas estas cosas diferentes. Tal vez eso sea en el próximo pay-per-view y esto sea solo un pequeño adelanto. No sé cuál es el plan. No sé qué va a suceder en Las Vegas”.

En Double or Nothing, Jamie Hayter va a exponer el título ante Toni Storm. No está previsto que las otras cuatro luchadoras tengan un combate. Veremos qué sucede el domingo y cómo continúa la rivalidad el miércoles en AEW Dynamite. No cabe duda de que una colisión en Blood & Guts podría ser espectacular para cerrar la historia.

¿Te gustaría que esta idea de Saraya se hiciera realidad?