Saraya puede disputar por ahora un combate por mes

Tras Sting y CM Punk, la siguiente gran resurrección competitiva de AEW será la de Saraya. Tras casi cinco años retirada por una dolencia que en principio se dijo la mantendría lejos de los rings hasta que la gladiadora cumpliera los 40, este miércoles, durante Dynamite, la británica confirmó por fin que ya tiene el alta competitiva.

Y Saraya volverá a lo grande, yendo contra la luchadora estrella de la casa Élite, Britt Baker, en Full Gear. Un duelo que, sin títulos de por medio, podría servir de gran impulso para la división femenil de AEW, a la sombra de la varonil desde la puesta en marcha de la novel empresa.

Pero lógicamente, ante la gravedad de aquella lesión que estuvo a punto de dejarla en silla de ruedas, Saraya no será capaz todavía de asumir un ritmo competitivo regular. Y es que, según ha contado a Renee Paquette en The Sessions, recibió luz verde por parte de los médicos hace menos de dos semanas.

Véase, una vez dispute su combate contra Britt Baker, no volveríamos a ver luchar a Saraya al menos hasta finales de diciembre. Por extensión, quienes esperen un ascenso de la otrora Paige hacia la órbita del Campeonato Mundial Femenil AEW (o del Campeonato TBS), deberán esperar.

After their fiery confrontation on #AEWDynamite, it has been made official: Dr. @realbrittbaker D.M.D will go one-on-one with @Saraya at #AEWFullGear LIVE on PPV in Newark, NJ at @prucenter on Saturday, November 19 at 8pm ET!



🎟 Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/UN1cNiJJrQ pic.twitter.com/IcdbkilQs0