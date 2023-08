Saraya: «Los premios a Tony Khan no son por nada»

«Cuando Teodosio I se vio incapaz de regir todo el vasto Imperio Romano, decidió dividir antes de su muerte la administración del mismo. Tony Khan, por el contrario, quiso abarcar además Ring Of Honor con su compra el pasado mayo, y tantas pretensiones acabaron por pasar factura a AEW. Con todo, considerando además los problemas tras bambalinas que minaron la imagen de la empresa, entre críticas hacia su presunta falta de liderazgo, Khan logró ofrecer los mejores shows televisivos del 2022 semana tras semana, notables PPVs (incluyendo los de ROH) y su apertura de miras permitió que disfrutáramos de un histórico «crossover» junto a NJPW que de momento se reproduce también en 2023″. Con estas palabras explicamos en SUPERLUCHAS el haber determinado a Tony Khan como Programador de Año 2022 en lo mejor de la lucha libre del año pasado.

► Los premios de Tony Khan

Pero nosotros no hemos sido los únicos en galardonar al presidente pues -entre otros medios- nuestros amigos del Wrestling Observer le concedieron hasta ahora un total de tres premios como creativo líder de la compañía All Elite. Siempre es interesante entrar en estas conversaciones para conocer los distintos puntos de vista pues de la manera que se elogia a uno también se puede argumentar que otros -como Triple H, de quien dijimos: «Si bien su rol, dado el sistema de WWE, lo convierte más en un «aprobador» que un programador, ciertas decisiones creativas, como recuperar a Bray Wyatt, encantaron al Universo WWE y revivieron el interés por la compañía»– pudieran recibir ese honor. Dicho esto, continuando con Tony Khan, Saraya ha resaltado sus éxitos en ese sentido contestando a un fan sobre participar en All In:

I don’t know! But Tony hasn’t won booker of the year 3 times for no reason. I’m sure whatever he has up his sleeve is gonna be awesome! https://t.co/9uSlpm6F1X — SARAYA (@Saraya) August 7, 2023

«He tenido la suerte de tener muchos momentos especiales, pero no hay nada como estar en tu país de origen en el estadio más grande del Reino Unido y poder tener a toda mi familia entre la multitud. No puedo ver a mi familia a menudo ya que vivimos en diferentes países, por lo que esto ocupa un lugar MUY alto. Mucha suerte de estar en este viaje que hace historia con

AEW«, decía la luchadora en un tweet anterior. El fanático contestaba así: «¿Comparas ser heel como una superestrella de lucha libre femenina de AEW con ser babyface en términos de tu personaje? ¿Estarás luchando en All In que tendrá lugar en Londres en el Estadio de Wembley?». Y ella terminaba con: «¡No sé! Pero Tony no ha ganado el booker del año 3 veces sin razón. ¡Estoy seguro de que lo que sea que tenga bajo la manga será increíble!«.