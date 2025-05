Saraya: «Nikki Bella estábamos ‘casadas'»

Saraya y Nikki Bella fueron compañeras en la WWE durante varios años y llegaron a compartir el cuadrilátero en 64 ocasiones, entre las cuales se encuentran 14 manos a mano, incluyendo cuando la «Fearless» retuvo el Campeonato de las Divas dos veces ante la «Anti-Diva» en Fastlane y Money in the Bank de 2015. A destacar también cuando la luchadora de Norwich se unió a AJ Lee y vencieron a The Bella Twins en WrestleMania 31.

► Saraya y Nikki Bella

Hablando recientemente en su pódcast, Rulebreakers, Saraya resaltaba su gran relación con Nikki Bella:

«Nikki Bella. Fue increíble, amigo. Estuvimos como ‘casadas’ durante bastante tiempo. No teníamos que entrar al ring y planear nada. Simplemente luchábamos. Fue muy divertido. También sabíamos el final, eso sí lo teníamos que saber, pero con ella todo era muy fácil. AJ era genial, pero nuestra historia no duró tanto como la gente cree. Todos piensan que fue muy larga, pero no lo fue. Solo fueron unos pocos meses. Pero con Nikki, estuve ‘casada’ un buen rato.»

Curiosamente, tanto de Saraya como de Nikki Bella se está hablando de si van a regresar a la WWE. No hace mucho, la inglesa comentaba que va a hablar con Natalya. Y la estadounidense, entre otras declaraciones, comentaba hace unos meses sobre cinco rivales que le gustaría tener.