Saraya: «Solo veo Raw y SmackDown por AJ Lee»

La ex-luchadora de WWE y AEW Saraya, también conocida como Paige, habla de muchas cosas: las Divas, Triple H, Rhea Ripley, Survivor Series 2025 y más. Todo en una reciente entrevista con PokerScout.

► En palabras de Saraya

Te vi en el Celebrity Poker Tour recientemente, ¿fue divertido participar un poco en el póker?

¡Dios mío! No, no sé jugar al póker. Me pidieron que participara. Fue divertido reunirme con todos, ver viejos amigos como Nev Schulman. Hice un episodio de Catfish, no sé cuándo va a salir, lo cancelaron, así que quién sabe si alguna vez lo harán. Pero fue bueno ver a viejos amigos otra vez. No creo que lo vuelva a hacer. Fue un poco intenso para mí. No sé lo que estoy haciendo. No sé qué significan estas cartas. Fue divertido participar, pero creo que fue mi primera y última vez.

Si tu personaje de wrestling jugara al póker, ¿cómo crees que lo haría?

Oh, apuestas grandes, seguro. Creo que mi personaje no se preocupa por nada. Yo, en cambio, estaba mareada y sudando.

¿Has visto la alineación del combate WarGames femenil? ¿Qué opinas?

Sí, es enorme. Están todas las mejores chicas. Las chicas siempre se roban el show, en mi opinión. Tal vez estoy sesgada porque es mi género, pero hacen cosas increíbles. No, no estoy siendo parcial, ¡son realmente buenas! ¡Son grandiosas luchadoras!

Siendo la campeona más joven en la historia de WWE, ¿sentiste presión?

Me sentí muy honrada y estresada por tener esa oportunidad desde el principio. Obviamente confiaban en mí, pero al mismo tiempo era muy joven. Con el campeonato viene mucha presión y muchas cosas que hacer. Apenas salía del ring, me decían “toma fotos, habla con los medios, haz esto, haz aquello” y yo pensaba: “Es mi primer día en el trabajo”. Fue muy intenso, pero lo amé y estoy muy orgullosa de haber hecho historia ese día. Una de las primeras doble campeona, NXT y Diva’s Champion. Nunca lo perdí. Lo único que me frenó fui yo misma con la bebida y cosas así. Ahora llevo siete años sobria. Nunca más volveré a beber de esa manera.

¿Cuál era tu mayor miedo en esos primeros años mientras subías rápidamente en WWE?

No me detenía. Todavía estaba insegura porque me veía muy diferente a los demás. La única que se parecía un poco era AJ. Definitivamente era insegura, era joven, quería hacer sentir orgullosos a todos. Fue un momento intenso de mi vida, pero no había algo de lo que estuviera extremadamente preocupada.

Ser británica en América, eso debió darte un ángulo único.

Sí, tuve que madurar muy rápido. Me firmaron a los 18, vine a los 19. Era un país grande con otra cultura, comida y forma de vivir. Fue intenso adaptarme, pero me siento orgullosa de mí misma.

Tuviste el WWE Divas Championship dos veces. ¿Cuál de esos reinados consideras más significativo?

Creo que el primero, porque tuvo un gran impacto. Amé el segundo, lo gané en mi cumpleaños en SummerSlam, fue increíble. Pero el primero fue mi favorito por ser un momento tan grande y memorable para mí.

En AEW, ganaste el Women’s World Championship en Wembley, un gran regreso a casa. ¿Cómo comparas ese momento emocionalmente con tus logros más grandes en WWE?

Cuando Tony me lo dijo la noche anterior, lloré mucho porque nunca pensé que volvería al ring ni que ganaría un campeonato otra vez. Me dijeron que nunca volvería a luchar, y de repente mi cuello se recuperó milagrosamente. Tener a mi familia y estar en mi país frente a mi gente fue una experiencia emocional increíble, lloré muchísimo. Todos mis amigos estaban allí abrazándome, fue un momento poderoso que nunca olvidaré. Estoy muy agradecida a Tony por darme esa oportunidad.

Mencionaste a Tony Khan. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Lo prefieres creativamente a Vince?

No diría que prefiero uno sobre el otro, solo son diferentes ambientes de trabajo. WWE tiene estructura, AEW tiene más libertad. Estoy agradecida de haber trabajado en ambos lugares. Si alguien deja WWE, le digo que vaya a AEW y disfrute, y viceversa. Hay muchas oportunidades ahora.

¿Qué opinas de Triple H y su trabajo en WWE?

Siempre tendré aprecio por Hunter, ayudó mucho a las mujeres en NXT. Nos dio tiempo para combates largos y movimientos que antes no hacíamos. Estoy muy agradecida. Siempre habrá opiniones, pero creo que hace un gran trabajo.

Sobre tu película Fighting with My Family, ¿te gustaría participar en algo similar en el futuro?

Sí, fue muy especial. Si surge otra oportunidad, definitivamente lo haría. La película fue un éxito, número uno en UK y top 4 en Estados Unidos contra Marvel. Fue fantástica.

¿Quién estaría en tu “Mount Rushmore” de luchadoras de todos los tiempos?

Bull Nakano, Lita (la admiraba mucho de joven) y Nattie Neidhart, una de las mejores luchadoras. Es difícil elegir solo cuatro porque amo a Toni Storm y Rhea Ripley. Al menos estos tres: Nattie, Bull y Lita.

Ric Flair dijo que Charlotte es la mejor luchadora y la mejor luchadora de todos los tiempos. ¿Qué opinas?

Amo a Charlotte, es increíble. Desde sus inicios en FCW conmigo, se ha convertido en un fenómeno seguro y bien formado. Obviamente, es su hija y él la va a elogiar, y está bien.

Priscilla Kelly dijo que algunos contratos de WWE pagan solo 30K al año. ¿Crees que los jóvenes en contratos de desarrollo están mal pagados?

No sé los contratos actuales ni si es exacto, así que no puedo opinar. Lo importante es tener varias fuentes de ingresos. WWE da una gran plataforma para crecer y ganar oportunidades.

Si pudieras luchar contra cualquier luchadora ahora mismo, ¿quién sería y qué estipulación elegirías?

Rhea Ripley. Me gustaría un combate de Extreme Rules o algo extremo y atrevido.

¿Ves a alguien en NXT como futuro de la división femenina de WWE?

Sol Ruca y Tatum Paxley. Tal vez estoy sesgada hacia mis chicas góticas, pero creo que son increíbles. Blake Monroe también.

Sobre redes sociales, algunos veteranos critican a los jóvenes por romper kayfabe. ¿Qué opinas?

Antes decía lo que estaba bien o mal, ahora no, salvo con trolls. Es más difícil mantener kayfabe hoy por las cámaras y redes sociales. Cada quien tiene derecho a opinar, romper kayfabe o no, me da igual.

Cuando The Undertaker hablaba de esto, era más fácil en su época, ¿no?

Sí, claro. Lo respeto mucho, era líder del vestuario y una súper estrella. Mantener kayfabe era importante, especialmente con su personaje. Es divertido ver a otros intentando romper su personaje en promos detrás del escenario.

Chris Jericho dice que TNA ha superado a AEW como segunda empresa detrás de WWE, ¿lo viste y qué opinas?

Lo vi, y todos tienen derecho a opinar. Vi su show reciente, fue increíble. No sé cómo van los demás shows ni AEW actualmente; solo sigo RAW y SmackDown para ver a AJ Lee. Si él lo piensa, está en su derecho.