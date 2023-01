Lo único que sabemos con seguridad sobre el futuro de Mercedes Moné en la lucha libre es que estará luchando por el Campeonato Femenil IWGP contra KAIRI en Battle at the Valley. Ello después de haber debutado en New Japan Pro-Wrestling durante Wrestling Kingdom 17 atacando justamente a la campeona. Pero la gran pregunta no es tanto si va a ganar el título o qué futuro le espera en Japón sino si terminará firmando con All Elite Wrestling. Tanto Matt Hardy como Paul Wight dijeron recientemente que sería una gran adición al elenco. Y Willow Nightingale la desafió a un combate.

► ¿Mereces Moné, en el Dynamite del 11/1?

Ahora contamos con los comentarios de Saraya, enfocados en el Dynamite de mañana, sobre el que existe el rumor, la especulación, el deseo de muchos, de que Mercedes Moné estará debutando en la compañía Khan. Ahora, ¿qué sabe la “Anti-Diva” de esto? Lamentablemente, nada. Y aunque lo supiera, no lo compartiría. De todas maneras, leamos a continuación qué dijo cuando le preguntaron recientemente en DJ Whoo Kid’s Shade45. La locura absoluta sería que además las dos luchadoras tuvieran una rivalidad. No faltarán quienes estén rezando a los dioses de la lucha libre.

“No sé. Ojalá supiera eso. Incluso Meech, mi gerente, pregunta constantemente, y yo digo: ‘No tengo idea’. Le pregunté a Tony Khan como: ‘¿Cuál es el asunto?’. Me encantaría (enfrentarla) en AEW porque estoy ahí. Tony tiene una buena relación con New Japan y le encanta New Japan. Sasha, le envié un mensaje de texto el otro día solo para decir: ‘Felicidades’. Ella dijo que estaba feliz. No voy a empezar ningún rumor con ella”.

¿Pensáis que Mercedes Moné estará en el Dynamite del 11 de enero?