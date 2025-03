¿Saraya estaría dispuesta a regresar a la WWE?

Saraya, actualmente en AEW, no se fue de WWE de la mejor de las maneras. Pero la puerta le quedó abierta por si algún día quisiera regresar:

«Amo a Hunter (Triple H), es tan fantástico. Él estaba como: ‘Espera, ¿qué pasó?’. Yo estaba como: ‘No sé, no han renovado mi contrato’. Él estaba como: ‘¡Oh, Dios mío! Bueno, yo no sabía eso, ¡así que lo siento!’. Él fue realmente fantástico. Él me dio la oportunidad de volver a ser un Gerente General potencial y me dio la oportunidad de decir: ‘Si alguna vez quieres volver a luchar, te daré esa oportunidad también’ . Fue muy abierto sobre cualquier idea que yo tuviera”.

Triple H está, o al menos estaba, no tendría por qué haber cambiado de opinión, abierto a que vuelva. ¿Y ella? Pues también:

«Sí, amo WWE y no tengo ningún sentimiento negativo hacia ellos. Quiero decir, ellos me criaron, me salvaron en muchas ocasiones. Los aprecio muchísimo, y la idea de ir a otro lugar solo surgió por la posibilidad de que mi hermano estuviera allí. Eso era algo muy importante para mí, solo quería que él tuviera éxito en la lucha libre, ¿sabes? Amo WWE y, si hubiera algo que necesitaran de mí que fuera emocionante, definitivamente iría. Sí, absolutamente, sería una tontería no hacerlo. Si hay una oportunidad de hacer algo divertido, claro que sí, me subiría a bordo», explica la luchadora en el pódcast Hall Of Fame with Booker T and Brad Gilmore.