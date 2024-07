La luchadora y manager de AEW Saraya revela que una persona de Relaciones con el Talento de WWE le dijo que no era suficientemente bonita para trabajar allí. Aquello ocurrió, según cuenta la oriunda de Inglaterra en Broad Ideas, en sus primeros días en la compañía con la que firmó un contrato de desarrollo en 2011 siendo enviada al extinto territorio Florida Championship Wrestling antes del nacimiento de NXT, donde lucharía hasta 2014. En 2018, tuvo que retirarse por una lesión en el cuello. Y cuando volvió en 2022 lo hizo en la casa Élite.

► «Saraya no era lo suficientemente bonita»

“Tenía 18 años en ese momento, hice la prueba (de WWE) y ellos simplemente dijeron: ‘No’, y hubo un tipo en ese momento que trabajaba como T.R. que prácticamente dijo que no era lo suficientemente bonita para estar allí también, lo cual me rompió el corazón… Ya no trabaja allí. No ha trabajado allí durante años, pero dijo que no era lo suficientemente bonita para estar allí y que necesitaba perder algo de peso de bebé y todo ese tipo de cosas. Era una niña y pensé, oh, eso es algo difícil de manejar y traté de vestirme como pensé que las divas deberían vestirse, ¿verdad?”.

Entonces, la luchadora comenzó a cambiar su aspecto para acercarse más a cómo lucían las Divas. Curiosamente, ella siempre fue conocida como «Anti-Diva».

«Entonces, usé colores, mi cabello era más claro, me quité los piercings. Tenía anillos en los labios y dilataciones y cosas así, y me los quité todos porque pensaba, ‘No, tengo que ser una diva’, y sentí que él veía a través de eso y no estaba siendo yo misma, así que tal vez no era la versión más hermosa de mí misma porque estaba tratando de ser algo que no era. Así que luego, volví como seis meses después y pensé, ‘Que se jodan. Si no pueden aceptarme…’. Simplemente usé todo negro. Usé todo negro, mantuve mis piercings, tenía el cabello todo negro y tenía un pequeño mechón rubio aquí.»

¿Qué piensas de la carrera de Saraya en WWE?

