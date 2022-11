Saraya fue una de las protagonistas de Full Gear 2022 tanto por su regreso a los encordados cinco años después como por su victoria sobre Britt Baker así como también lo fue en la conferencia de prensa después del evento pay-per-view. Entre otras declaraciones, la «Anti-Diva» dedicó un gran elogio a su oponente.

«Tuve que irme a casa en el Reino Unido recientemente, entrenamos allí, entrenar con mi familia siempre es una ventaja, ahí es donde comencé. Tengo que ir a Santino Bros en California. Jungle Boy me ofreció su ring, pero no pude ir por allí. Entrené mucho. Sabía que mi cuello estaba bien y luego era cosa de todos los días. Incluso tuve una firma (de autógrafos) y tuve que cancelarla porque tenía que concentrarme en esto. Estaba al 100% en esto. Me tomó mucho y sé que estoy oxidada. Han pasado cinco años y traté de dar el 110% y sentí que lo hice, di todo lo que pude. Trabajando con Britt, ella es una estrella, una estrella absoluta. Me ayudó mucho, entrené mucho y voy a seguir haciéndolo.

