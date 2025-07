Saraya da sus oponentes de ensueño

La ex estrella de WWE y AEW, Saraya, también conocida como Paige, es actualmente agente libre tras salir de la compañía de Tony Khan, y se está tomando un tiempo fuera del mundo de la lucha libre profesional, aunque no descartó volver a los encordados, e incluso había expresado su deseo de formar parte de Evolution, aunque este plan jamás se concretó.

► Mercedes Mone, Natalya y Rhea Ripley, las rivales que quiere Saraya

Saraya fue entrevistada recientemente en «Insight», y mencionó a las estrellas de WWE Rhea Ripley y Natalya, así como a Mercedes Mone de AEW, como sus oponentes de ensueño.

«Siempre le pido a Rhea Ripley que sea mi compañera de equipo, la hermana gótica original, ahora la hermana gótica definitiva. Así que me encantaría formar equipo con ella o luchar contra ella, porque eso es lo que la gente quiere», comenzó. Me encantaría luchar contra Mercedes Mone más adelante, porque es una historia intrínseca. Todas las chicas ahora son superestrellas, amigo. Me subiría al ring con cualquiera en cualquier momento. Todas son increíbles. Probablemente Nattie otra vez. Adoro a Nattie. He luchado con ella mil veces, pero, ¡madre mía!»

Saraya ya se enfrentó a Mercedes Moné en la WWE, pero sus caminos no se cruzaron durante su tiempo en AEW. Con Natalya también tiene su historial, e incluso ambas fueron parte del elenco de Total Divas en su momento. Sin embargo, la británica nunca llegó a subirse al ring con Rhea Ripley, ya que se retiró de la competición en el ring cuando la australiana llegó a la WWE, aunque hay que resaltar que sus personalidades y aspectos son bastante similares debido al estilo gótico que han mostrado a lo largo de sus carreras.

Ahora Saraya está tomándose un merecido descanso tras su paso por AEW, que en su momento le abrió las puertas a la lucha libre profesional cuando esta se había retirado prematuramente por una lesión en el cuello.