Saraya asegura que colgará las botas «muy pronto»

Cuando Saraya firmó con AEW, las expectativas sobre un renacer de su carrera no eran modestas, alimentadas con declaraciones de la propia gladiadora anunciando una revolución en la división femenil. Y por el momento, dos años y medio después, Saraya no las ha cumplido, aunque merece aplaudirse su labor de elevación de algunos talentos.

Por ejemplo, Toni Storm, ayudándola en la construcción de su personaje «Timeless» (probablemente el mejor que ha pasado por AEW) mientras conformaba junto a ella, Ruby Soho y Harley Cameron el grupo The Outcasts. Y no menos importante fue su papel en el caso de Cameron, una completa desconocida para muchos antes de su llegada a la casa Élite y hoy una de las gladiadoras más queridas del elenco.

Podemos hablar también de Mariah May, contra la que rivalizó antes de su «heel turn», o de Jamie Hayter, en el regreso de esta tras su prolongada ausencia. En definitiva, su ostentación del Campeonato Mundial AEW queda como algo anecdótico.

Actualmente, Saraya se encuentra alejada de la programación de AEW desde finales del pasado año, según expuso, para tomar un descanso y retomar algunos compromisos televisivos. Y sin una reaparición anunciada, ahora nos sorprenden unas declaraciones de la británica concedidas a Sports Illustrated.

«Dejo que la gente me venza a diestro y siniestro. Venía de una racha de derrotas, pero sólo quiero que la gente tenga su momento. Quiero elevar a todo el mundo. No voy a estar para siempre en la lucha libre. Me encamino al final y será muy pronto. Y no quiero irme en plan de querer estar en la cima».