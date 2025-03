Saraya anuncia su salida de AEW: «¿En qué me embarcaré ahora?»

Ayer, cuando conocimos estas declaraciones de Saraya ante los micrófonos del podcast ‘The Hall Of Fame’, no pocos las interpretaron en clave de despedida. La gladiadora respondió así a la pregunta de si estaría dispuesta a volver a WWE.

Y 24 horas después, parece que efectivamente, eran crepusculares. Entertainment Weekly publica hoy un adelanto del primer episodio del nuevo podcast de Saraya, ‘Rulebreakers With Saraya’, donde esta revela lo siguiente.

Ya vía X (Twitter), Saraya aclara que se trata de una separación «mutua», al tiempo que juega con la incertidumbre en torno a su su futuro luchístico.

It’s mutual! But I loved my time at AEW and I had such a blast with the girls there. It’ll hold a special place in my heart. Tony was a great, AEW was great. I feel so lucky to be apart of this family for a couple years.



Here’s to 2025! Wtf am I gonna get myself into now 🤔😂 https://t.co/YOVMlL2H7p