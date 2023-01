Lo más fácil para Sasha Banks sería continuar trabajando en la WWE, donde era una de las luchadoras más importantes, donde tenía su base de fanáticos creada, donde también recibía un buen sueldo como Superestrella… Pero decidió apostar por sí misma y aventurarse por otros caminos de la lucha libre profesional. Y del cine, pero estes los dejamos para otro momento. «The Boss» va a empezar a trabajar en Japón, donde si bien la conocen y seguro que la admiran, nunca ha luchado. Está tomando un riesgo innecesario, pero muy deseado.

► Saraya alaba a Sasha Banks

Y mientras hablaba recientemente con Alistair McGeorge para Metro su ex compañera de vestidor Saraya no tuvo nada más que buenas palabras para ella. Esto, en realidad, siempre ha sido así. Pero en concreto en esta ocasión la guerrera de All Elite Wrestling se deshace en elogios hacia Sasha Banks por hacerse cargo de su carrera. Además, la «Anti-Diva» vuelve a ofrecerse a verse las caras con ella en el encordado en el futuro. Y puede que algún día suceda. Especialmente ahora que «La Jefa» trabaja en una empresa que tiene un acuerdo con AEW.

«Me encanta el hecho de que ella tomó su carrera en sus propias manos, sabe lo que vale y sabe que quiere que la traten de cierta manera, y merece que la traten de esa manera porque ha hecho mucho por el negocio de la lucha libre. Ella es una de las chicas que pone traseros en los asientos, y quieres ver lucha libre y quieres ver el evento principal. Ella se merece todas esas cosas. Dondequiera que termine, estaré feliz por ella, y cualquiera que la consiga tendrá mucha, mucha suerte. Solo espero egoístamente poder luchar contra ella algún día. No sé si ella querría porque probablemente tendría miedo de luchar conmigo otra vez».

¿Pensáis que a Sasha Banks le irá bien fuera de la WWE?