Saraya: «A Toni Storm le daba miedo el micrófono»

Quienes dejaran de seguir la carrera de Toni Storm cuando abandonó la WWE, o cuando firmó con esta compañía, o incluso en sus primer año en AEW, y volvieran a reconectar ahora y vieran a la «Timeless«, la actual Campeona Mundial, no creerían que es la misma persona. Apenas es creíble para quienes la han seguido todo el tiempo.

Hubo un tiempo, la mayor parte de su carrera, en que el personaje y las promos eran su gran debilidad y todo recaía en su calidad en el ring. Hoy, la luchadora de 29 años de Auckland (Nueva Zelanda) las ha convertido en su gran virtud, sin ello dejar a un lado los combates; es más, estos se han visto impulsados todavía más por las historias, segmentos, rivalidades… Nunca ha estado mejor.

Y alguien que puede verlo a la perfección es su compañera Saraya, con quien colaboró durante no poco tiempo en el trío The Outcasts que las dos compartían con Ruby Soho, y con quien posteriormente se enemistó alrededor del título del mundo. La «Anti-Diva» fue entrevistada recientemente por Sports Illustrated y se deshizo en elogios hacia Toni Storm.

