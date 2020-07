La vida de la exluchadora del CMLL y exproductora de WWE, Sarah Stock, mejor conocida como Dark Angel en México, dio un cambio radicar, pues la atleta decidió dejar todo atrás para comenzar una aventura para recorrer los caminos y vivir en una camioneta.

A finales de junio, Sarah informó que acabada de adquirir una Van adaptada, la cual sería su hogar próximamente, donde comenzaría una nueva vida, dejando las comodidades de una casa tradicional para viajar por donde sea posible y comenzar una nueva aventura.

Posteriormente anunció que este sería el inicio de una nueva aventura y junto a su gata Cookie comenzaría la aventura en el camino.

Además Sarah decidió contar toda su aventura en un blog, en el cual estará escribiendo y compartiendo información constantemente de dónde viajará y a dónde irá.

En la primera entrada del blog relató el porqué la decisión de vivir en una camioneta y todos los cambios y momentos que el 2020 le ha traído para tomar esta decisión después de que fue despedida de WWE por los recortes ocasionados por la pandemia del coronavirus.

"Comenzó con una conciencia incómoda, un persistente conocimiento de que los medios me estaban entrenando para mantenerme en un constante estado de preocupación. De miedo, de distracción. Cuanto más me preocupaba por lo que podía salir mal, menos tiempo tenía que preocuparme por lo que realmente estaba saliendo mal.

"El flujo constante de mentiras que me alimentaban a través de pantallas parpadeantes era un intento de control mental del que ya no quería ser parte. No quería estar vinculada a nada ni a nadie que no tuviera en mente mis intereses. No he visto las noticias desde abril, cuando fui despedida de mi trabajo".