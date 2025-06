Sarah Logan: «WWE no me renovará el contrato»

Como pasará con R-Truth o Carlito, WWE tampoco va a renovar el contrato de Sarah Logan, también conocida como Valhalla.

«Querida lucha libre:

Vengo a ti con lágrimas en los ojos porque nuestro tiempo juntas ha llegado a un fin repentino. WWE me informó ayer que dejarán que mi contrato expire. Para ser completamente honesta, mi ego no puede evitar sentirse herido. Siempre asumes que, al terminar una carrera de toda la vida, habrá una gran despedida. Pero aquí estoy, usando la app de notas de mi celular para escribir una carta de despedida a una entidad que olvidará que alguna vez estuve allí.

No me ofendo por esto. Mi carrera, tal como fue, está siendo reemplazada por mi vocación, y todo ocurre en una línea de tiempo divina en la que confío profundamente.

Definitivamente te voy a extrañar, pero sé que estaré bien cuidada por mi maravilloso esposo, por la tierra que me diste y junto a los hijos que he formado en el camino. Me voy a quitar el peso de ser una superestrella y me permitiré volar siendo simplemente Sarah. Ella ha ido creciendo en mí, y es hora de dejarla florecer por completo.

Amo a todas las personas que trajiste a mi vida, pero mi página en redes sociales ya no será sobre ti. Solo compartiré las partes de mí que yo elija, y ninguna de ellas será lucha libre. Soy más del tipo que prefiere cortes limpios, y otros llamados están reclamando toda mi atención.

Con todo mi amor,

Sarah«.