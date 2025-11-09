Sara León conquistó el Campeonato Nova de SHINE Wrestling

Siendo Sara León la mejor luchadora proveniente de la escena española, se la ve poco por allí, pues su más reciente implicación se produjo el pasado junio, como parte del evento Sí Se Puede de Lucha Libre Rebelión. Y hay un buen motivo: «The Red Lioness» está construyendo su legado allende los mares.

Como hemos comentado en alguna ocasión, León comenzó a competir este año para SHINE Wrestling, y ayer pudimos confirmar que esta casa será parte importante de su carrera.

Durante el show SHINE 84, celebrado desde el OCC Roadhouse de Clearwater (Florida, EEUU), León salió ganadora de una lucha a cuatro bandas contra Valentina Rossi, Mila Moore y Alivia Rose donde estaba sobre la mesa una oportunidad por el Campeonato Nova, tras hacer que Rose se rindiera con un Crossface Chiken Wing. Pero la velada no acabó ahí para la española.

Luego de que en el penúltimo combate Kelsey Heather retuviera dicho oro ante Izzy Moreno gracias a una interferencia de Alivia Rose, colega de Heather, las rudas buscaron apalizar a Moreno, y León quiso hacer el salve, saliendo también mal parada. Sin embargo, Heather, convencida de que pasaría por un trámite, decidió retar a León a cobrar su tentativa in situ, y tal bravata le acabó explotando en la cara. Un error de Rose durante la «improvisada» defensa propició que León atrapara a Heather en otro Chicken Wing y esta sucumbiera. La estadounidense llevaba 485 días como monarca.

León consiguió así el campeonato más notorio desde el inicio de su trayectoria luchística ocho años atrás, misma fecha en la que fue inaugurado. Gladiadoras prestigiosas lo han portado, caso de Shotzi Blackheart o Ivelisse, y ahora León escribe su nombre.

El pasado agosto, durante el evento Lightning Strikes, la española se hizo con el título femenil de la también casa estadounidense Iron Heart Pro, al vencer en mano a mano a Aminah Belmont.

► Resultados SHINE 84

He aquí todo lo que dio de sí SHINE 84, que pudo verse en directo vía WWN Live.

Vicious Vixxens (Kaci Lennox y Sahara Se7en) derrotaron a Jacey Love y Sofia Sivan .

. CAMPEONATO JOSHI PACIFIC SPARK: Airica Demia (c) derrotó a Joiya Blake para retener el título .

. Evie De La Rosa (con Mercedes Martinez) derrotó a Teal Piper . De La Rosa se valió de las cuerdas y de la ayuda de Martinez para vencer.

. De La Rosa se valió de las cuerdas y de la ayuda de Martinez para vencer. LUCHA A CUATRO BANDAS POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO NOVA SHINE: Sara León derrotó a Alivia Rose, Valentina Rossi y Mila Moore .

. Mercedes Martinez (con Evie De La Rosa) derrotó a Aleah James . Una interferencia de De La Rosa evitó que James venciera.

. Una interferencia de De La Rosa evitó que James venciera. CAMPEONATO NOVA SHINE: Kelsey Heather (c) derrotó a Izzy Moreno para retener el título .

. CAMPEONATO NOVA SHINE: Sara León derrotó a Kelsey Heather (c) para ganar el título.

CAMPEONATO SHINE: Kelsey Raegan (c) vs. Ivelisse quedó sin resultado. Entre las interferencias de Mercedes Martinez y Evie De La Rose y una aparente lesión de Raegan, Ivelisse pidió que sonara la campana de cierre, autoproclamándose nueva campeona, pero el árbitro no hizo oficial nada.