Santos Escobar será operado tras lesión y participación en Rey de Reyes

Santos Escobar estará fuera de actividad luego de confirmarse que deberá ser operado por una rotura de tríceps, una lesión que terminó por complicarse tras su participación en la final del Rey de Reyes de AAA.

El luchador formó parte de ese combate ante El Grande Americano original, El Grande Americano y La Parka, aunque ya llegaba con molestias físicas que finalmente se agravaron en el ring.

► Una lesión que se arrastraba desde NXT

De acuerdo con la información disponible, el problema en el brazo no es reciente. Escobar ya venía resentido desde meses atrás, cuando participaba en funciones no televisadas de NXT.

En ese periodo coincidió en el ring con Hijo de Dr. Wagner Jr., durante el fin de semana del Royal Rumble, donde habría comenzado la afectación que con el tiempo terminó por empeorar.

Inicialmente existía la esperanza de que no fuera una rotura total, pero los estudios médicos confirmaron el desgarro completo del tríceps.

► Cirugía y tiempo de recuperación

La intervención quirúrgica está programada para el 19 de marzo de 2026, lo que obligará a Escobar a mantenerse alejado de los cuadriláteros durante varios meses.

Hasta el momento no hay un tiempo estimado oficial para su regreso, aunque este tipo de lesión suele requerir una recuperación prolongada.

Cabe señalar que, desde la firma de su nuevo acuerdo, Escobar no ha sido utilizado en el elenco principal de WWE, limitando sus apariciones recientes a funciones de AAA.

Por ahora, la prioridad será su recuperación antes de pensar en retomar cualquier historia dentro de AAA o WWE.