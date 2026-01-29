Santos Escobar no estará en el Royal Rumble 2026

En octubre pasado, el mexicano Santos Escobar solo duró 24 horas en la agencia libre, ya que durante la semana anterior surgió la noticia de que continuará su carrera en WWE tras llegar a un nuevo acuerdo con la compañía, según reportó Mike Johnson de PWInsider. Sin embargo, no lo hemos visto en la programación semanal de WWE, y recién el pasado fin de semana hizo su reaparición en el estreno de AAA en FOX para desafiar al Hijo del Dr. Wagner Jr. a un combate por el Campeonato Latinoamericano AAA.

► Santos Escobar estará en eventos en vivo de NXT

Santos Escobar no ha aparecido ni en RAW ni en SmackDown desde que renovó con la compañía en octubre, y contrario a lo que muchos fanáticos podrían haber sospechado, no parece que vaya a estar en uno de los eventos más importantes del año de la WWE, ya que según un informe reciente de PWInsider Elite, el luchador mexicano no se encuentra actualmente en Arabia Saudita para formar parte del Royal Rumble.

El referido medio también agregó que Escobar está programado para los eventos en vivo de WWE NXT del fin de semana, donde reemplazará a Grayson Waller, aunque PWInsider Elite no tenía noticias de si eso significaba que Waller viajaría a Riad para el Rumble.

Escobar se unió a la WWE en 2019. Al año siguiente, se convirtió en el líder de Legado Del Fantasma junto a Cruz Del Toro y Joaquín Wilde. Los tres continuaron trabajando juntos tras su ascenso al elenco principal de la WWE y se unieron a Latino World Order. Sin embargo, en noviembre de 2023, Escobar traicionó a Rey Mysterio y LWO, reformando Legado Del Fantasma con Humberto Carrillo y Ángel Garza, con quienes mantuvo una alianza hasta la finalización de su contrato. Ahora que el ex Campeón de Peso Crucero ha reaparecido en las pantallas, parece que en el corto plazo alternará su tiempo entre AAA y NXT, hasta que exista algún plan creativo para insertarlo en Raw o SmackDown.