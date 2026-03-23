Se revela tiempo que estará fuera de acción Santos Escobar tras cirugía

La situación de Santos Escobar ha quedado más clara en los últimos días, luego de confirmarse que su lesión es más seria de lo que se pensaba inicialmente. El luchador mexicano tuvo que pasar por el quirófano tras sufrir un desgarro en el tríceps, lo que encendió las alarmas sobre su futuro inmediato.

Aunque en un principio existía incertidumbre sobre el tiempo de recuperación, nuevos reportes han despejado dudas y no traen precisamente buenas noticias para sus seguidores ni para las empresas en las que participa.

► ¿Cuánto tiempo estará fuera Santos Escobar?

De acuerdo con información de Fightful Select, la recuperación de Escobar será larga y demandará varios meses de rehabilitación. El pronóstico actual apunta a que no podrá volver a la actividad física sino hasta finales del verano de 2026.

Esta actualización confirma los temores que surgieron cuando se difundieron imágenes del luchador en una cama de hospital, lo que ya hacía pensar en una lesión de consideración.

Por ahora, el enfoque estará completamente en su recuperación, con el objetivo de evitar recaídas y garantizar que pueda regresar en óptimas condiciones al ring.

► La lesión de Escobar tras Rey de Reyes 2026

El problema físico se agravó después de su participación en Rey de Reyes 2026, donde formó parte del combate por la espada. Lo que en su momento parecía un contratiempo menor terminó por convertirse en una lesión de mayor gravedad.

Este giro inesperado cambia por completo los planes que se tenían para el luchador, tanto en México como en Estados Unidos, donde su presencia era constante dentro de las carteleras principales.

La ausencia prolongada también impacta directamente en su proyección dentro de las historias en curso, obligando a replantear direcciones creativas.

► AAA deberá ajustar planes sin Santos Escobar

La baja de Escobar llega en un momento clave para Lucha Libre AAA, especialmente por la rivalidad que sostenía con Hijo del Dr. Wagner Jr., la cual apuntaba a ser una de las más importantes del año.

El entorno de Escobar se mantiene enfocado en su recuperación, con la expectativa de que pueda volver a la acción hacia la segunda mitad del año y retomar el impulso que llevaba antes de la lesión.