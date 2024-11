En WrestleMania XL, Santos Escobar y Dominik Mysterio se enfrentaron a Rey Mysterio y Andrade. Estos salieron victoriosos en un combate en el que se vieron involucrados Jason Kelce y Lane Johnson, jugadores de los Philadelphia Eagles de la NFL.

► Amor a Rey Mysterio

A pesar de la rivalidad, como revela en My Cultura and Sonoro and iHeartPodcasts, Escobar le dijo «te quiero» a Rey durante la lucha:

«En medio de la batalla, hubo un momento que nunca olvidaré. Rey y yo estábamos cada uno de pie en la cuerda superior, al borde del mundo, cara a cara, mirándonos a los ojos. Lo agarré por las orejas y le susurré: ‘Te quiero. Muchas gracias.’ Bam. Aproveché y le di un buen golpe [risas]. Poco después, Rey terminó ganando la lucha con el 619. Ganar o perder, no importa. En ese pequeño momento, esa es la esencia de la lucha libre. La lucha libre son dos luchadores peleando para demostrar quién es más hábil, quién es más fuerte, quién tiene más talento. Es una competencia increíble, combinada con un respeto tremendo».

Anteriormente, el luchador mexicano hablaba así de luchar con el enmascarado:

“Fue un honor. Fue un año de cambios y de viajar con Rey Mysterio. Largas horas en la carretera hablando, aprendiendo y escuchando. Es una persona maravillosa y un performer increíble. Tener la oportunidad de estar con él fue un regalo y una experiencia de aprendizaje, pero estar en una facción con él, competir con él y luego contra él en WrestleMania fue un capítulo hermoso en mi vida. Creciendo, siempre me enseñaron a respetar a todos y a escuchar y tratar de aprender de cada persona. Eso me lo enseñaron en el sentido de que a veces sientes que ya lo has logrado o que ya estás allí, pero en realidad siempre tienes que aprender de cada persona porque la experiencia en esta industria proviene de luchar y trabajar. The Miz, por ejemplo, es uno de, si no el mejor, oradores en el negocio; le das un micrófono y te ofrece un espectáculo. Poder trabajar con él y tener una batalla de promos con él es una oportunidad única en la vida para recibir sus comentarios sobre tu trabajo y consejos. Es increíble.”

