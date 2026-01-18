Santos Escobar reaparece en AAA y va directo por el Campeonato Latinoamericano

El Hijo del Dr. Wagner Jr., actual Campeón Latinoamericano AAA, se presentó en el encordado para hablar sobre lo que representa portar la máscara del linaje Wagner, destacando el peso histórico y el compromiso que conlleva defender ese legado dentro y fuera de México. Pero tuvo un invitado inesperado.

Durante su mensaje, Wagner aseguró estar dispuesto a exponer el título en cualquier parte del mundo, lanzando un reto abierto para todo aquel que considere estar a su altura. La declaración elevó la tensión del segmento, anticipando la llegada de un posible retador de alto perfil.

LUCHA LIBRE AAA en FOX 17 de enero 2026.
Momentos clave

El momento dio un giro inesperado con la aparición del Hijo del Fantasma. Wagner le ofreció la mano en señal de respeto, misma que fue aceptada brevemente, solo para convertirse en una traición inmediata. El Fantasma atacó al campeón y, ante la sorpresa del público, se despojó de la máscara para revelar que sigue siendo Santos Escobar.

Qué pasará ahora

La reaparición de Escobar es especialmente significativa, ya que llevaba varios meses sin aparecer en eventos de WWE y tenía alrededor de siete años sin pisar un ring de AAA. Ahora, su regreso no es casual: llega con la intención clara de enfrentar al Hijo del Dr. Wagner Jr., chocar legados y buscar el Campeonato Latinoamericano.

Con este ataque, Santos Escobar dejó claro que su mira está puesta en el oro y que su regreso a AAA marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera, con el objetivo de imponer su nombre sobre uno de los linajes más importantes de la lucha libre mexicana.

