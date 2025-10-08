Santos Escobar habría vuelto a firmar con WWE

El mexicano Santos Escobar continuará su carrera en WWE después de llegar a un nuevo acuerdo con la compañía, según reportó Mike Johnson de PWInsider.

► WWE le ofreció un nuevo contrato mejorado

De acuerdo con el informe, el contrato de Escobar había expirado a la medianoche del martes, lo que lo convirtió brevemente en agente libre. Sin embargo, horas más tarde, la empresa habría respondido a sus inquietudes con una propuesta económica superior a las anteriores.

«Nos informan que la gerencia de la WWE consideró las preocupaciones de Escobar y, según nos dicen, le hizo una oferta considerablemente mayor que cualquiera de sus propuestas anteriores. En ese momento, Escobar aceptó los términos. Se cree que llegaron a un acuerdo ayer por la noche», señala el reporte.

► Escobar fue retirado temporalmente del sitio web

Durante el periodo en que su contrato estuvo vencido, el luchador apareció en la sección de exluchadores del portal oficial de WWE, generando incertidumbre sobre su futuro inmediato.

La última aparición de Santos Escobar en el ring se produjo en junio, durante el evento AAA x WWE Worlds Collide 2025: Los Ángeles, donde representó a la empresa estadounidense en una cartelera histórica para la lucha libre mexicana y mundial.

► ¿Qué vendrá para Santos Escobar?

Con esta renovación, Escobar mantiene su lugar en el roster principal de WWE y despeja los rumores que lo vinculaban con un regreso al circuito independiente o una posible incursión en el CMLL o AEW.

Según los reportes el tema del dinero no era tan importante pasa Escobar, pues esperaba tener un mejor manejo de su personaje, lo que se esperaría que suceda con este nuevo contrato.

.