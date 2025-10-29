Santos Escobar estuvo tras bastidores en WWE Raw

En las últimas semanas hemos informado de que habría firmado un nuevo contrato, de que su preocupación principal es el aspecto creativo, y sobre que ya no continaría comandando el Legado del Fantasma. Hoy tenemos novedades sobre Santos Escobar y la WWE.

► Santos Escobar visitó Raw

Según nuestros compañeros de PWInsider, el luchador de México de 41 años estuvo tras bastidores en Monday Night Raw este pasado lunes 27 de octubre en el Honda Center de Anaheim, California (Estados Unidos). Se desconoce el motivo de la visita pero probablemente estuvo relacionada con la revación y próximo regreso de Escobar a la programación.

Santos está desaparecido de los shows desde el verano. No tiene un combate televisado desde el evento premium Worlds Collide 2025. Y no televisado desde el show celebrado en Monterrey (Nuevo León) el 27 de julio durante la gira de la compañía estadounidense por tierras mexicanas.

De momento, no tenemos más información ni tampoco nada con lo que especular. Aunque hace unos días el guerrero azteca publicaba un video en redes sociales haciendo referencia a Legado del Fantasma y México sin mencionar a la WWE, cuyas referencias ya no están en las plataformas de Santos Escobar, salvo en su nombre de usuario: @EscobarWWE.

