Santos Escobar elogia a Dominik: "Lucha libre de verdad"

El actual Campeón de Peso Crucero NXT estuvo pendiente del último Monday Night Raw. Vio cómo el hijo de Rey Mysterio lo defendedía gando una buena golpiza tanto a Seth Rollins como a Murphy con un palo de kendo.

Tanto fue así que los dos rudos tuvieron que escapar de escenario, a pesar de que en este momento estaban en ventaja numérica, puesto que habían puesto en fuera de juego a Aleister Black. Por eso, Santos Escobar elogia a Dominik.

El monarca, que sigue adelante con su recién iniciada aventura como Superestrella, trabajando en NXT y 205 Live con su Legado del Fantasma, la facción que lidera con Raúl Mendoza y Joaquin Wilde como secuaces, publica esto en Twitter:

👏🏼👏🏼👏🏼 BRAVO @35_Dominik , there’s a wide misconception as to what the TRUE Lucha Libre is, @reymysterio contributed to that, but the way you defended your LEGADO tonight... YOU CERTAINLY GOT MY ATTENTION. I’ll be seeing you kid. #LegadoDeLucha 👊🏽☠️🇲🇽

— SANTOS ESCOBAR💀🇲🇽 (@EscobarWWE) July 28, 2020