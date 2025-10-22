Parece que WWE se arrepintió de no hacerle una mejor oferta de renovación a Santos Escobar este verano. Sobre todo, al ver cómo Rush sugería la llegada de su compatriota a AEW para engrosar La Facción Ingobernable tras conocerse su marcha del gigante estadounidense.

Así, apenas 24 horas estuvo incluido en el apartado «Alumni» de la web oficial de WWE, pues supimos que Escobar había vuelto a unirse a la promotora. Según se reportó entonces, el azteca, por encima del dinero, buscaba tener un mejor manejo creativo, que veremos si se produce, mientras aún no ha reaparecido por las pantallas.

► Un nuevo legado

Y ahora conocemos interesantes novedades acerca de los presuntos planes que WWE guardaría para el otrora Hijo del Fantasma, vía PWInsider.

Según el medio comandado por Mike Johnson, Escobar tiene previsto estar en el próximo episodio de WWE RAW, a celebrarse desde el Honda Center de Anaheim (California, EEUU). Considerando que actualmente Ángel y Berto, los socios de Escobar en Legado del Fantasma (Elektra Lopez fue despedida), forman parte de WWE SmackDown, tal vez a partir del lunes el ex Campeón de Peso Crucero NXT tome rumbo en solitario… o acabe armando otra facción.

Por el momento, WWE no ha hecho ningún anuncio para ese siguiente capítulo de Raw.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @escobarwwe