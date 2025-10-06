Santos Escobar: contrato expira esta medianoche y se perfila su salida de WWE

De acuerdo con información de Fightful Select, Santos Escobar estaría dejando WWE al concluir su contrato este mismo lunes a medianoche, lo que lo convertiría en agente libre de forma inmediata. El reporte señala que el acuerdo no fue renovado y que el luchador estará disponible para nuevas contrataciones a partir de mañana.

La noticia ha causado gran expectación entre los fanáticos, ya que Escobar ha sido uno de los representantes más destacados de la lucha mexicana durante un tiempo.

► De NXT al estrellato: el legado de Santos Escobar en WWE

Santos Escobar, firmó con WWE en 2019 tras una exitosa carrera en México y el extranjero bajo el nombre de El Hijo del Fantasma. En NXT, su ascenso fue meteórico: se convirtió en Campeón Crucero y formó el grupo Legado del Fantasma, junto a Joaquin Wilde y Cruz Del Toro, con quienes representó el orgullo latino dentro del territorio de desarrollo.

En 2022, Escobar ascendió al roster principal como parte del Latino World Order (LWO) liderado por Rey Mysterio. Sin embargo, la alianza terminó en traición cuando el mexicano revivió la facción original de Legado del Fantasma, mostrando un lado más ambicioso y oscuro en su personaje.

Durante su etapa en SmackDown y posteriormente en RAW, Escobar protagonizó rivalidades con figuras como Rey Mysterio, Carlito y Dragon Lee. No obstante, en los últimos meses su presencia en televisión se redujo considerablemente, alimentando los rumores sobre su salida.

► El futuro del Emperador del Legado

Con su contrato finalizando oficialmente a medianoche, Fightful señala que Santos Escobar estaría disponible para nuevas apariciones o firmas de inmediato. Aunque no hay confirmación oficial sobre sus próximos pasos, se especula que podría explorar oportunidades tanto en el circuito independiente como en compañías internacionales.

Con una carrera marcada por el orgullo mexicano y el profesionalismo, Santos Escobar deja una huella importante en WWE como uno de los luchadores latinos más consistentes de la última década. Su “nuevo camino”, como lo han descrito fuentes cercanas, podría abrirle la puerta a un regreso a sus raíces o incluso a un nuevo desafío en otra gran promoción.